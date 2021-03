Größere Kontingente werden erst im Lauf der kommenden Woche eintreffen. Nur mehr wenige Apotheken verfügten am Freitag noch über die sogenannten Wohnzimmertests zur Gratis-Abgabe. Die Aktion war am Montag gestartet worden.

"Apothekerinnen und Apotheker warten ebenso wie die Bevölkerung. Wir hoffen, dass sich die Situation im Laufe der Woche entspannt, damit die überaus erfolgreiche Gratis-Verteilung der Tests ohne Probleme weiterlaufen kann", teilte das Präsidium der Apothekerkammer in einer Aussendung mit. Drei Millionen Einzeltests seien diese Woche an die Apotheken in Österreich ausgeliefert worden. Bereits am Donnerstagnachmittag hatte es geheißen, die Wohnzimmertests seien in drei Viertel aller 1.400 Apotheken im Land vergriffen.