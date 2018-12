Danach machte sich alles bereit für den Auftritt des Austropop-Sängers Norbert Schneider (19 Uhr).

Ab 21 Uhr singt dann außerdem Nathan Trent, der für Österreich beim Eurovision Songcontest an den Start ging. Comedy steht am Samstagfrüh am Programm: Um 8.40 Uhr sind die Comedy Hirten beim Ö3-Weihnachtswunder zu Gast.

Mehr zum Weihnachtswunder findet ihr hier: www.noen.at/st-poelten