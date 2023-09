Trotz Hagelschäden: Top-Bedingungen für neuen NÖ Wein-Jahrgang

Man habe vergangene Woche mit dem Schlimmsten gerechnet, berichtet Andreas Schuster, Winzer aus Lengenfeld im Bezirk Krems-Land. Ein Hagelunwetter hat am 13. September einige seiner Rieden schwer beschädigt, und das kurz vor der Ernte. „Schnell reagieren war das Wichtigste“, sagt er und berichtet weiter: „Die verhagelten Trauben haben wir sofort geerntet.“ Diese hätten zwar noch nicht die optimalen Zuckergrade erreicht, es sei aber die erste Maßnahme gewesen um das Notwendigste zu retten.

Gute Qualität aber Einbußen bei der Menge

Dabei spricht Schuster von sehr guten Bedingungen für den Wein in diesem Jahr. Planmäßig hätte er Ende September mit der Ernte begonnen. Es sei ein Glück gewesen, dass die Trauben während dem Hagel schon so weit gereift gewesen seien, dass die Zuckergrade bei der Noternte „okay“ waren. „Von der Qualität wird es daher trotzdem ein gutes Produkt“, sagt Schuster. Bei der Menge werde es jedoch Einbußen geben, er rechnet mit einem Drittel der normalen Ernte.

Robert Herbst, Obmann des Weinbauvereins in Langenlois ist gerade mitten in der Ernte. Er rechnet sogar mit etwa 10 Prozent mehr Ertrag als im letzten Jahr. „Eigentlich wäre die Ernte heuer um etwa 20 Prozent größer ausgefallen als im Vorjahr, durch den Hagel habe ich aber etwa 10 Prozent verloren.“ Er prognostiziert einen guten Jahrgang: „Durch das Spiel zwischen Säure und Zucker wird der Wein heuer einen tollen Geschmack haben“, sagt er.

Austrieb nach dem Frost

Die guten Bedingungen für den Wein hängen mit einem eher späten Austrieb heuer zusammen, nämlich erst nach dem Frost, sagt Reinhard Zöchmann, Präsident des Weinbauverbands Niederösterreich. Die Trockenphase im Sommer haben die meisten Weinreben gut überstanden, denn die Wasserversorgung sei ausreichend gewesen, nur Junganlagen hätten unter der Trockenheit gelitten. Die warmen Tage und kühlen Nächte hätten jetzt der Aromaausprägung gut getan, so Zöchmann.

Trotzdem waren die Trauben letzte Woche noch nicht in der Vollreife und hätten noch etwas gebraucht, sagt er. Mit seinen Kollegen ist er sich jedoch einig und spricht ebenfalls von einer qualitativ sehr guten Ernte in diesem Jahr in Niederösterreich: „Der Wein der geerntet werden kann, schaut super aus“, sagt er.

Auch er berichtet, dass die Hagelunwetter regional sehr unterschiedliche Schäden angerichtet hätten. Mehrere tausend Hektar wären im Kamptal und im Kremstal beschädigt worden. Zuvor sei der Hagel zwar nicht so intensiv, dafür aber großflächig über die Wachau hereingebrochen, und davor waren viele Gebiete im Weinviertel betroffen, so Zöchmann. Die meisten Winzer und Winzerinnen haben ihre Flächen auf denen sie Wein anbauen verteilt, daher habe niemand einen Totalausfall erlitten, sagt er.

Die nicht so stark beschädigten Trauben bleiben jetzt noch etwas länger am Stock, man hofft auf trockenes Wetter, damit die Trauben eintrocknen und es zu keinem Fäulnis kommt. Schrittweise wird dann der Rest geerntet. Laut Zöchmann dauert die Weinlese in Niederösterreich noch bis Ende Oktober bzw. Anfang November. Trauben für Spezialweine wie den Eiswein, werden noch bis in den Dezember hinein gelesen.