Tennis Weissborn in Monte Carlo überraschend im Doppel-Halbfinale

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Weissborn schlägt in Monte Carlo groß auf/Archivbild Foto: APA/AFP

E inen überraschenden Erfolgslauf legt Tristan-Samuel Weissborn beim ATP-Masters-1000-Turnier in Monte Carlo diese Woche hin. Der mittlerweile 31-jährige Wiener hat sich am Freitag an der Seite des Monegassen Romain Arneodo für das Halbfinale dieses Events der höchsten ATP-Kategorie qualifiziert. Arneodo/Weissborn besiegten die als Nummer sechs gesetzten Lloyd Glasspool/Harri Heliövaara (GBR/FIN) mit 6:2,7:6(3).