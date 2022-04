Weiter Warten auf Impf-Empfehlungen

Werbung

Die Europäische Arzneimittelbehörde und die EU-Gesundheitsbehörde ECDC hatten Mitte vergangener Woche zwar keine Empfehlung für eine vierte Impfung für alle ausgesprochen. Allerdings könnte bei Menschen ab 80 Jahren eine solche verabreicht werden. Aber auch eine Entscheidung über die Verlängerung des Grünen Passes steht aus. Dieser gilt in Österreich aktuell für doppelt Geimpfte 180 Tage, für dreifach oder öfter Geimpfte 270 Tage.

Möglicherweise wird das Nationale Impfgremium seine Empfehlung Dienstagnachmittag veröffentlichen. Die Empfehlungen des NIG, das sich aus Expertinnen und Experten zusammensetzt, sind zwar nicht verbindlich. Allerdings kann davon ausgegangen werden, dass die Regierung diese umsetzen wird.

Indes teilten die niedergelassenen Ärzte datenschutzrechtliche Bedenken der ELGA GmbH, der Betreibergesellschaft der Elektronischen Gesundheitsakte, zur Impfpflicht. Diese hält die Maßnahme für nicht durchführbar und will eine Prüfung durch die Datenschutzbehörde. Die Bedenken müssten auf jeden Fall ernst genommen werden, betonte Johannes Steinhart, Bundeskurienobmann der niedergelassenen Ärzte, am Dienstag in einer Aussendung.