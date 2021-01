Zwei Corona-Wellen sind bisher über Österreich gerollt. Um die Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern, verfügte die Regierung drei "harte" Lockdowns im März, November und ab Dezember - mit schrittweisen Lockerungen bzw. Verschärfungen von Maßnahmen dazwischen. Ziel des jetzigen dritten Lockdowns war eine Sieben-Tage-Inzidenz von unter 100, idealerweise sogar unter 50. Das wurde bisher bei weitem nicht erreicht, aktuell weist das AGES-Dashboard 131 aus.

Von ursprünglich 24. Jänner auf mindestens 7. Februar verlängert wurde der Shutdown aber nicht nur deshalb. Sondern weil die noch ansteckendere britische Virus-Mutation auch in Österreich festgestellt wurde.

Die ersten Covid-19-Fälle wurden Ende Februar entdeckt, bald rollte die "erste Welle" über Österreich. Da die Infektionszahlen rasant anwuchsen, wurde das Land ab 16. März mit dem ersten Lockdown "heruntergefahren". Die Folge war ein massiver Wirtschaftseinbruch. Ab April wurden die Maßnahmen langsam gelockert, die "neue Normalität" mit Abstand, Hygieneregeln und teilweise Maske setzte ein.

Im Sommer entspannte sich die Lage kurz. Aber schon im August verschlechterten sich die Zahlen, die Regierung versuchte es mit Appellen und Kontakt-Tracing - aber im Herbst gab es ein böses Erwachen. Die Zahlen der Infizierten, der Spitals- und Intensiv-Patienten und der Todesfälle vervielfachten sich auf ein im Frühjahr unvorstellbares Ausmaß. Am 12. November wies das AGES-Dashboard den bisherigen Inzidenz-Spitzenwert von 565,9 aus. Das war fast zehn Mal so viel wie am 28. März, als mit 58,5 neu Infizierten pro 100.000 Einwohnern binnen einer Woche der Frühjahrs-Topwert erreicht wurde.

Denn ein ab 3. November versuchter "Lockdown light" war offensichtlich zu wenig. Am 17. November traten wieder strengste Maßnahmen in Kraft. Mit Blick auf das Weihnachtsgeschäft kehrte man - bei etwas niedrigeren Zahlen - am 7. Dezember zur "Light"-Version zurück. Für Weihnachten gab es noch Ausnahmen, aber am 26. Dezember wurde mit einem dritten harten Lockdown das soziale, kulturelle und wirtschaftliche Leben wieder auf ein Minimum begrenzt. Am 27. Dezember wurden aber auch die ersten Impfungen in Österreich verabreicht, was auf eine Rückkehr zum "normalen Leben" im Jahr 2021 hoffen lässt.

Eine Chronologie der Maßnahmen:

6. Februar: Direkt aus China kommenden Flugpassagieren wird am Flughafen Schwechat die Körpertemperatur gemessen, damit das neue Corona-Virus nicht eingeschleppt wird.

24. Februar: Die Regierung beschließt ein erstes Maßnahmenpaket - mit punktuellen Reisewarnungen und einer Informationskampagne.

25. Februar: Erste bestätigte Fälle in Österreich: Ein italienisches Paar in Innsbruck wird positiv getestet.

26. Februar: Die letzten Direktflüge Österreich-China werden eingestellt.

28. Februar: Die Corona-Hotline 1450 startet, Menschen mit Symptomen werden zu Hause getestet. Das Gesundheitsministerium setzt die "Task Force" ein.

10. März: Die WHO erklärt Covid-19 zur Pandemie. Größere Veranstaltungen (500 Teilnehmer outdoor, 100 indoor) werden verboten, Uni-Betrieb und Einreise aus Risikogebieten eingeschränkt.

12. März (410 Fälle seit Beginn/7-Tage-Inzidenz 4,1): Der erste Corona-Todesfall wird gemeldet.

16. März (1.224 Fälle/Inzidenz 12,1): Bei 200 bis 300 Neuinfektionen täglich geht Österreich in den ersten Lockdown: Die Wohnung darf nur noch zum Arbeiten gehen, für Arztbesuche, Grundversorgung, Hilfeleistung und Bewegung im Freien verlassen werden - mit ein Meter Mindestabstand zu Haushalts-Fremden. Geschäfte, die nicht der Grundversorgung dienen, sind geschlossen, auch Gastronomie, Kultur-, Freizeit- und Sporteinrichtungen, Spielplätze. Veranstaltungen sind untersagt, maximal fünf Personen dürfen sich treffen. Schul-/Uni-Unterricht und regulärer Kindergartenbetrieb sind ausgesetzt, Eltern bekommen Betreuungs-Sonderurlaub. Unternehmen sollen auf Homeoffice umstellen, das Kurzarbeitsmodell wird ausgeweitet. Behörden beschränken den Parteienverkehr, die Religionsgemeinschaften verzichten auf Gottesdienste, Trauungen, Taufen. Die Polizei greift bei der Durchsetzung hart durch. Im Nachhinein hebt der Verfassungsgerichtshof vieles davon als gesetzwidrig auf.

18./19. März: Einreisebeschränkungen werden verschärft, Grenzkontrollen ausgeweitet. Die Regierung erhöht die Wirtschaftshilfe ("Koste es, was es wolle"). Tirol stellt bis 5. April alle Gemeinden unter Quarantäne und schließt seine Grenzen. Die meisten Bundesländer haben die Skisaison vorzeitig beendet und die Hotels gesperrt.

20. März (2.908 Fälle/Inzidenz 26,0): Der Lockdown wird bis Ostermontag verlängert. Reha- und Kurhäuser, Thermen sperren zu, Besuche in Spitälern und Pflegeheimen sind weitgehend untersagt.

30. März (9.910 Fälle, Inzidenz 57,9): Die Regierung kündigt weitere Maßnahmen an.

4. April: Hotels und sonstige Beherbergungsbetriebe sind (bis 24.4.) österreichweit behördlich gesperrt.

6. April: Supermärkte dürfen nur noch mit Mund-und Nasen-Schutz betreten werden.

8. April: Die Zahl der Intensivpatienten erreicht mit 267 den Höchststand der ersten Phase.

14. April (14.384 Fälle, Inzidenz 16,6): Erste Lockerungen: Kleine Geschäfte, Baumärkte dürfen aufsperren, die Bundesgärten werden geöffnet. In Geschäften und öffentlichen Verkehrsmitteln gilt Maskenpflicht. Einreisebeschränkungen für Familienangehörige oder Lebenspartner werden etwas gelockert.

17. April: Lockerungen im Gesundheitsbereich: Arztpraxen dürfen wieder öffnen, der reguläre Spitalsbetrieb fährt langsam hoch.

18. April: Die 7-Tage-Inzidenz fällt unter 10.

1. Mai (15.555 Fälle, Inzidenz 4,1): Nächste Lockerung: Ein Teil der Breiten-Sportstätten sperrt auf. Treffen von bis zu zehn Personen im öffentlichen Raum sind (mit ein Meter Abstand) zulässig. Auch Geschäfte mit über 400 m2 Verkaufsfläche, Friseure und Kosmetiksalons dürfen aufsperren - es gilt Maskenpflicht, ab jetzt in allen geschlossenen öffentlichen Räumen.

4. Mai: Erste Schul-Lockerungen: Maturanten und Abschlussklassen kehren nach sieben Wochen Fernunterricht in die Schulen zurück. Besuche in Seniorenheimen sind wieder erlaubt.

15. Mai: Bei täglich im Schnitt 50 Neuinfektionen kehrt "neue Normalität" ein: Unter strengen Sicherheitsauflagen öffnen Gastronomie (bis maximal 23 Uhr) und Museen, Gottesdienste sind wieder erlaubt. Erste Grenzkontrollen werden gelockert.

18. Mai: Zweite Schul-Lockerung: Volksschulen und Unterstufen kehren nach neun Wochen zum regulären Betrieb zurück - aber mit geteilten Klassen, ohne Turnunterricht und Maske außerhalb des eigenen Platzes. Ämter nehmen den Parteienverkehr wieder auf.

20. Mai: Die Zahl der Spitalspatienten sinkt, nur mehr 37 Menschen brauchen Intensivmedizin, 687 Corona-Positive sind seit Ausbruch der Pandemie gestorben.

29. Mai (16.615 Fälle, Inzidenz 2,4): Der erste Shutdown endet weitgehend. Zu Pfingsten dürfen Hotels, Campingplätze, Schutzhütten wieder öffnen, auch Freizeiteinrichtungen wie Bäder, Fitnessstudios, Thermen. Kleine Kulturveranstaltungen, auch Hochzeiten und Begräbnissen mit bis zu 100 Personen sind erlaubt. Im öffentlichen Raum gilt generell ein Meter Mindestabstand und indoor Maskenpflicht.

3. Juni: Dritte Schul-Lockerung: Oberstufen und Berufsbildende Schulen kehren zum Präsenzunterricht - allerdings im Schichtbetrieb - zurück.

4. Juni: Grenzkontrollen zu den Nachbarländern (außer Italien) enden, es werden keine Tests/Quarantäne mehr verlangt.

5. Juni: Die Lage hat sich beruhigt: 429 Menschen sind aktuell infiziert, 75 im Spital, 20 davon auf Intensivstationen, die 7-Tage-Inzidenz beträgt 2,3. Seit Beginn gab es 16.843 positive Testergebnisse, 672 Corona-Tote wurden gezählt, 15.742 Genesene. Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) ist "sehr optimistisch, dass es in Österreich zu keiner zweiten Welle kommen wird".

15. Juni (17.104 Fälle, Inzidenz 2,3): Bei 20 bis 30 Neuinfektionen pro Tag fällt die Maskenpflicht großteils. Nur in Öffis, im Gesundheitsbereich und bei körpernahen Dienstleistungen (Friseure, Kellner) ist Mund-Nasen-Schutz nötig, in Schulen oder Geschäften nicht. Lokale dürfen bis 1 Uhr offenhalten und mehr als vier Personen an einem Tisch sitzen. Die AUA nimmt (stark eingeschränkt) nach drei Monaten den Linienflugverkehr wieder auf.

16. Juni: Die Reisebeschränkungen zwischen den meisten EU-Staaten (auch zu Italien) fallen.

1. Juli: Die Zahlen steigen, auf rund 100 Neuinfektionen pro Tag (Inzidenz 5,3), immer wieder treten Cluster auf. Die Maßnahmen werden dennoch gelockert: Alle Sportarten, auch Mannschaftssport, sind erlaubt. Kellner müssen keine Maske tragen, für Veranstaltungen bis 100 Personen gibt es keine Sperrstunde. Bei Kultur- und Sportevents sind 250 Personen im Innen- und 500 Personen im Freiluftbereich (mit zugewiesenem Sitzplatz) erlaubt. Für Westbalkan-Länder wird eine Reisewarnung (mit Test/Quarantänepflicht) verhängt.

6. Juli: Erstmals seit Mai sind wieder mehr als 1.000 Menschen aktiv erkrankt, aber nur 78 im Spital, zehn in Intensivstationen. Die Regierung setzt auf Testen und Kontakt-Tracing.

9. Juli: Die Reisewarnungen werden auf weitere Balkanländer ausgeweitet. Oberösterreich kehrt zur Maskenpflicht im öffentlichen Raum, in Geschäften und Lokalen zurück.

24. Juli: Die Lage verschlechtert sich, täglich gibt es meist weit über 100 Neuinfektionen. Es gilt wieder Maskenpflicht im Lebensmitteleinzelhandel, in Supermärkten, Gesundheitseinrichtungen, Banken und der Post.

17. August: Reisewarnung für Kroatien, Wien bietet Gratis-Tests für Heimkehrer.

31. August: Die Neuinfektionen sind auf 300 gestiegen, die Inzidenz über 20. Seit Beginn gab es 27.559 Erkrankte und 764 Corona-positive Tote. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) stellt Verschärfungen in den Raum.

1. September: Für Kultur- und Sportevents werden weit mehr Zuschauer zugelassen: 5.000 indoor, 10.000 outdoor.

2. September: Die Regierung empfiehlt: Man soll Abstand halten und Maske tragen - und privat sollen maximal 25 Personen zusammenkommen.

4. September: Die Corona-Ampel startet auf "grün", mit nur vier "gelben" Regionen (Wien, Linz, Graz und dem Bezirk Kufstein) - und Streitereien über Kriterien und Konsequenzen.

14. September (34.429 Fälle, Inzidenz 49,7): Die Neuinfektionen sind sprunghaft auf teils über 900 angewachsen. Die Regierung nimmt die Bevölkerung leicht an die Kandare: Maskenpflicht für den ganzen Handel, Gastronomie (Bewirtung nur am Tisch), Museen, Freizeiteinrichtungen (z.B. Hallenbäder), jeden Kundenkontakt. Veranstaltungen werden beschränkt (50 Besucher indoor, 100 outdoor bzw. mit zugewiesenen Sitzplatz 1.500/3.000). In der Schule muss außerhalb der Klasse Maske getragen werden.

21. September: Bei fast 40.000 Fällen (und 796 Toten) zieht die Regierung die Schraube noch ein wenig an: Privat dürfen sich nur zehn Personen indoor treffen, in der Gastronomie müssen auch Gäste Maske tragen.

25. September: Gastro-Sperrstunde 22.00 Uhr in den drei westlichen Bundesländern.

28. September: In Wien müssen sich Gäste in der Gastronomie registrieren lassen. In der Folge ergreifen auch Tirol, Salzburg, Oberösterreich und Vorarlberg sowie Niederösterreich (für "orange" Bezirke) diese Maßnahme.

