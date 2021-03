Prozess gegen Ernst August von Hannover in Wels .

Ernst August von Hannover steht am Dienstag in Wels vor Gericht. Ihm wird vorgeworfen, sich im Sommer mit Alkohol und Medikamenten fahrlässig in den Zustand der Zurechnungsunfähigkeit versetzt und in dieser Verfassung im Almtal u.a. einen Polizisten verletzt, eine andere Beamtin sowie Angestellte bedroht zu haben. Schon eineinhalb Stunden vor Beginn des Prozesses fanden sich etliche Journalisten, Fotografen und Kameraleute - viele aus Deutschland - vor dem Gericht ein.