Kind alleine an Bahnsteig: Vater bedrohte Schaffner .

Ein vierjähriger Bub ist am Mittwoch alleine am Bahnsteig in Wels zurückgeblieben, weil die Zugtür schloss, bevor sein Vater ebenfalls aussteigen konnte. Der 28-Jährige regte sich derart auf, dass er die Zugbegleiter mit einem Messer bedrohte und einem von ihnen einen Faustschlag versetzte. Der Bub überstand den Zwischenfall unbeschadet.