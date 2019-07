Polizei rettete Jugendliche vor defekter Gastherme .

Ein Defekt an einer Gastherme hat am Samstag in Wels in Oberösterreich einer 18-Jährigen fast das Leben gekostet. Polizisten konnten die bewusstlose junge Frau quasi in letzter Minute retten, wie die Landespolizeidirektion Oberösterreich am Sonntag mitteilte.