Wels Prozess nach mutmaßlichem Mord an Ehefrau

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Der Prozess findet am Landesgericht Wels statt. Foto: APA/THEMENBILD

V or dem Landesgericht Wels muss sich heute, Donnerstag, ein Mann verantworten, der seine Ehefrau mit einem Schuss in den Hinterkopf getötet haben soll. Der 46-Jährige war von Beginn an geständig. Der ehemalige Jäger war bis vor der Tat unbescholten, auch die Tatwaffe und drei weitere Gewehre besaß er rechtmäßig. Im Fall einer Verurteilung droht dem Mann eine bis zu lebenslange Haftstrafe.