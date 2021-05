Prozess wegen Mordversuchs an Ex am 10. Mai .

Ein 21-Jähriger, der mit einem Messer auf seine Ex-Freundin eingestochen haben soll, muss sich am 10. Mai in Wels vor Gericht wegen Mordversuchs verantworten. Im Streit hatte der Mann offenbar im Mehrparteienkeller des Hauses, in dem die Frau wohnte, diese mit dem Umbringen gedroht und zugestochen. Motiv dürfte die Trennung des Paares gewesen sein. Hatte der Angeklagte bei einer Einvernahme gemeint, der Tod der Ex wäre ihm egal gewesen, sprach er später von einem "Stupser".