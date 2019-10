Zwei Fallschirmspringer abgestürzt - einer davon tot .

In Wels sind am Samstagnachmittag zwei Fallschirmspringer abgestürzt. Einer erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen, der zweite wurde mit schwersten Verletzungen ins Krankenhaus Wels gebracht, bestätigten Polizei und Rotes Kreuz einen Bericht des ORF-Radios. Zur Unfallursache gab es zunächst keine Informationen.