Drei Monate bedingt wegen Amoklaufdrohung gegen Schule .

Ein inzwischen 18-Jähriger, der am Tag der Mathematik-Matura Ende Mai auf Social Media einen Amoklauf in einem Welser Gymnasium angekündigt haben soll, ist am Mittwoch in Wels zu drei Monaten bedingter Haft verurteilt worden. Zudem muss er sich in psychologische Behandlung begeben.