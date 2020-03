Kombinierer Rehrl beendet Saison vorzeitig .

Der Weltcup-Bewerb der Nordischen Kombinierer am Samstag in Oslo wird ohne Franz-Josef Rehrl stattfinden. Der Steirer erlitt in Trondheim eine Rippenprellung, fehlte deshalb bereits in Lahti und musste die Saison nun beenden. "Ich habe immer noch starke Schmerzen und ein Antreten in den kommenden Wettkämpfen hat da keinen Sinn", so der dreifache WM-Bronzemedaillengewinner von Seefeld 2019.