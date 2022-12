Weltcup Hauser in Hochfilzen-Verfolgung Neunte - Sieg an Simon

Lisa Hauser mit guter Leistung Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

B iathletin Lisa Hauser hat am Samstag in der Weltcup-Verfolgung von Hochfilzen eine Top-Platzierung vergeben. Die Tirolerin, die nach dem Donnerstag-Sprint als Zwölfte ins Rennen gegangen war, hatte sich nach den ersten drei Schießen mit nur einem Fehler auf Rang vier vorgearbeitet. Im letzten Stehend-Anschlag unterliefen der 28-Jährigen aber noch zwei Fahrkarten, am Ende kam Hauser auf Rang neun. Es siegte die Französin Julia Simon.