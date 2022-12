Männer-Abfahrt in Beaver Creek wetterbedingt abgesagt

Werbung

Die Prognose für das Rennen am Samstag ist deutlich besser. Ob und wo die Abfahrt nachgeholt wird, stand noch nicht fest. Bereits das erste Abfahrtstraining am Dienstag hatte wetterbedingt abgesagt werden müssen, die Trainingsbestzeiten am Mittwoch und Donnerstag fuhren Otmar Striedinger und Matthias Mayer. "Man ist es gewohnt, aber mittlerweile ist es sehr ärgerlich. Alle Rennen bekommen wir sicherlich nicht mehr zurück, das ist mit Blick auf den Gesamtweltcup schon ärgerlich", sagte Mayer zu Ö3.

Bereits in Lake Louise (Kanada) hatte die erste geplante Weltcup-Abfahrt in der vergangenen Woche aufgrund der Wetterlage abgesagt werden müssen. Zuvor fielen die Abfahrten in Zermatt/Cervinia wegen Schneemangels im unteren Bereich sowie das Parallelrennen in Lech/Zürs wegen Warmwetters und grüner Landschaft ins Wasser.