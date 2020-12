ÖSV-Biathleten vor Hochfilzen ohne Einzel-Spitzenplatz .

Das österreichische Biathlon-Team kommt ohne Top-Ten-Platz von den acht Kontiolahti-Einzelrennen zum Heimweltcup-Doppel nach Hochfilzen. Zum Abschluss des zweiwöchigen Auftakts in Finnland war am Sonntag in der Frauen-Verfolgung Lisa Hauser als 15. die beste Österreicherin. In der Männerstaffel belegte das rot-weiß-rote Quartett Rang sechs. Die Siege gingen an Norwegen, Tiril Eckhoff gewann das Jagdrennen. Johannes Bö und Co. triumphierten in der Staffel.