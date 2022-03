Pinturault führt im Kranjska-RTL - Brennsteiner Sechster

Der Franzose Alexis Pinturault geht als Halbzeitführender in den zweiten Durchgang des Weltcup-Riesentorlaufs der alpinen Ski-Männer am Samstag in Kranjska Gora. Der Franzose hat 0,01 Sekunden Vorsprung auf den Norweger Lucas Braathen und 0,19 auf Lokalmatador Zan Kranjec aus Slowenien. Stefan Brennsteiner liegt als bester Österreicher auf Platz sechs (+0,35). Manuel Feller (+0,98) greift als Zehnter an, Raphael Haaser war 14. (+1,41).

