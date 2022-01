Norweger Lindvik triumphiert in Willingen - Kraft Sechster

Unmittelbar dahinter klassierte sich überraschend Thomas Lackner (219,0). Zufrieden konnte auch Markus Müller mit Rang 13 (196,3) sein. Daniel Huber verlor hingegen in der Entscheidung deutlich an Boden und musste sich mit Platz 19 (182,3) begnügen. Im Gesamt-Weltcup holte sich Geiger mit einem Plus von nur drei Punkten die am Samstag verlorene Spitzenposition von Ryoyu Kobayashi, der Vierter wurde (234,7), wieder zurück. Für Lindvik war es der dritte Saisonerfolg.