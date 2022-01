Flock holte in St. Moritz EM-Silber im Skeleton

Die Tirolerin holte am Freitag im Rahmen des Weltcupfinales in St. Moritz die Silbermedaille. Der Titel ging an Kimberley Bos aus den Niederlanden, die sich auch den Gesamtweltcup sicherte. Flock beendete den Weltcup-Bewerb als Vierte, der Sieg ging überraschend an die Australierin Jaclyn Narracott. EM-Bronze holte die fünftplatzierte Italienerin Valentina Margaglio.