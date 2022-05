Weltmeisterschaft Kanada dank furioser Schlussphase im Eishockey-WM-Halbfinale

Kanada jubelt nach 0:3 noch über Halbfinaleinzug Foto: APA/AFP

T itelverteidiger Kanada hat bei der Eishockey-WM in Finnland gegen Schweden nach 0:3-Rückstand noch das Halbfinale erreicht. Die Nordamerikaner glichen erst mit zwei Toren in der vorletzten Minute in extremis aus und setzten sich schließlich 4:3 nach Verlängerung durch. Auch Tschechien steht dank eines klaren 4:1 gegen Deutschland in der Vorschlussrunde. Die Halbfinal-Paarungen werden erst nach den Donnerstagabendspielen Schweiz - USA und Finnland - Slowakei festgelegt.