Weltmeisterschaften Rodler starten mit drei Sprint-Medaillen in WM in Oberhof

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Jonas Müller rast zu Sprint-WM-Silber Foto: APA/dpa

Ö sterreichs Rodel-Equipe hat am Freitag zum Auftakt der Rodel-Weltmeisterschaften in Oberhof in den Sprintbewerben schon groß abgeräumt. Nach den Enttäuschungen bei der EM vor knapp zwei Wochen mit drei vierten Plätzen holten Jonas Müller im Einsitzer bzw. Selina Egle/Lara Kipp im Doppelsitzer je Silber sowie Yannick Müller/Armin Frauscher Bronze in den Sprintbewerben. Nur im Frauen-Einsitzer ging das ÖRV-Team leer aus: Madeleine Egle war unmittelbar vor Lisa Schulte Fünfte.