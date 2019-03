3 Raumfahrer bei zweitem Anlauf an der ISS angekommen .

Im zweiten Anlauf sind die beiden Raumfahrer Alexej Owtschinin und Nick Hague erfolgreich an der Internationalen Raumstation ISS angekommen. Zusammen mit der US-Amerikanerin Christina Koch hob ihre Sojus-Rakete am Donnerstagabend planmäßig um 20.14 Uhr MEZ vom russischen Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan ab.