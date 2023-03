Kriminalität und Justiz Weltstrafgericht erlässt Haftbefehl gegen Putin

Lesezeit: 3 Min AB APA / BVZ.at

Hintergrund ist die Verschleppung ukrainischer Kinder nach Russland Foto: APA/AFP/Reuters/dpa

D er Internationale Strafgerichtshof (IStGH) hat Haftbefehl gegen Russlands Präsident Wladimir Putin erlassen. Er warf ihm am Freitag vor, verantwortlich für Kriegsverbrechen in der Ukraine zu sein. Gegen Putin sowie die Kinderrechtsbeauftragte des Präsidenten, Maria Alexejewna Lwowa-Belowa, sei wegen der "unrechtmäßigen Deportation" ukrainischer Kinder nach Russland ein Haftbefehl ergangen, erklärte das Gericht mit Sitz in Den Haag am Freitag.