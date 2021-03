"Kunstgebung" will Samstag durch die Wiener City ziehen .

Am Samstag (27. März), dem Welttag des Theaters, soll die Politik mit einer "Kunstgebung" in der Wiener Innenstadt auf die Not der betroffenen Branchen aufmerksam gemacht werden. Um 10 Uhr wollen die Organisatoren der Plattform "Dialog der Kreativität" vor dem Burgtheater den Startschuss geben. Von hier aus geht es nach ersten Ansprachen über den Ring in Richtung Staatsoper, wo um 11 Uhr eine "Matinée" angesetzt ist.