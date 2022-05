Weltweite Hochrechnung Laut WHO bisher fast 15 Mio. Tote wegen Corona-Pandemie

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

WHO gab Ergebnisse ihrer Berechnungen bekannt Foto: APA/dpa

D ie Corona-Pandemie hat nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) 2020 und 2021 weltweit etwa 14,9 Millionen Menschen das Leben gekostet. Die Zahl umfasst sowohl verstorbene Corona-Infizierte als auch Menschen mit anderen Krankheiten oder Verletzungen, die wegen der Überlastung der Gesundheitssysteme nicht rechtzeitig behandelt werden konnten, wie die WHO am Donnerstag in Genf berichtete. Unter den Corona-Infizierten liegt die Todeszahl bei etwas über 6,2 Mio.