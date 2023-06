Handball West Wien siegt auch in Linz und ist HLA-Meister

Westwien-Fans freuen sich zum Oberhausabschied über Titel Foto: APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER

W est Wien hat sich zum Abschied aus dem Oberhaus erstmals seit 30 Jahren den österreichischen Männer-Handball-Meistertitel geholt. Die Wiener siegten nach dem 25:24-Heimerfolg auch am Mittwoch beim HC Linz mit 30:26 (14:15) und stellten damit in der "best of three"-Finalserie den 2:0-Endstand her. Die Oberösterreicher verpassten damit den ersten Titel seit 1996.