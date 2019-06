Österreich-Spitzenreiter war die Messstation Wien-Innere Stadt mit 34,3 Grad, gefolgt von Tulln-Langenlebarn (NÖ) mit 34,2 Grad und Podersdorf im Burgenland, wo 33,7 Grad erreicht wurden, teilte die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik mit.

Bei weitem sei es nicht so heiß gewesen wie am Freitag, an dem in Bad Goisern (OÖ) etwa bei 35,9 Grad geschwitzt worden war, schilderte Christian Csekits von der ZAMG. Weiter steigen dürften die Temperaturen vorerst nicht. In der Nacht auf Sonntag nähere sich dann eine Kaltfront, durch die es um rund fünf Grad abkühlen werde - sommerlich bleibe es also. Im Süden und Südosten des Landes sei die Abkühlung jedoch nicht unmittelbar bemerkbar - in Kärnten, Teilen der Steiermark und im Südburgenland werden die Temperaturen in etwa gleich bleiben.