Der tiefste Wert an einem bewohnten Ort war minus 3,4 Grad in Flattnitz in Kärnten (1.437 Meter). In höher gelegenen Tälern kommt Frost selbst im Mai immer wieder vor, betonten die Experten. So ist eine Frostnacht in der Ramsau (Steiermark, 1.207 m Seehöhe) durchschnittlich alle zwei bis drei Jahre zu erwarten. In der Ramsau wurden in der Nacht auf Mittwoch minus 1,2 Grad gemessen. Die kommenden Nächte verlaufen weitgehend frostfrei, prognostizierte die ZAMG.

Überhaupt am kältesten war es am Mittwoch an der Wetterstation Brunnenkogel in Tirol. Dort hatte es auf 3.437 Meter Seehöhe minus 9,7 Grad. Am anderen Ende der Tabelle, in Feldkirch in Vorarlberg, zeigte das Thermometer plus 8,1 Grad.