Wetterwarnung Wetterlage beruhigt, aber noch nicht komplett entspannt

In Tirol war die Lage am Montag - wie hier in Neustift - dramatisch Foto: APA/EXPA/JOHANN GRODER

D ie Wetterlage in Österreich hat sich in der Nacht auf Dienstag beruhigt, entspannt hat sich die Situation aber noch nicht vollends. Kurz vor 6.30 Uhr teilte die Landespolizeidirektion Salzburg der APA mit, dass die B159 am Pass Lueg komplett gesperrt sei, außerdem hätten im Pinzgau die Regenfälle wieder zugenommen. In Tirol wird laut Polizei die Lage genau beobachtet, um bei einem Steigen der Pegel und erneuter Hochwassergefahr möglichst rasch Maßnahmen ergreifen zu können.

Auch in Tirol gab es laut Ö3 noch immer Verkehrsbehinderungen. Das ORF-Radio berichtete frühmorgens, dass die Brenner Straße (B182), die Mieminger Straße (B189) und die Ötztal Straße (B186) betroffen seien. Wie Ö3 weiter sendete, ist die Salzburger Salzachtalstrecke der Bahn auf zwei Strecken für den Regionalverkehr unterbrochen, nämlich zwischen Golling-Abtenau und Werfen und zwischen Bruck und Fusch. In Tirol ist laut Radio die Strecke zwischen Schönwies und Imst-Pitztal unterbrochen. Außerdem stehen die Züge auf der Strecke der Stubaitalbahn zwischen Fulpmes und Kreith still. Weiterhin gesperrt ist auch die Brennerbahnstrecke zwischen Innsbruck und dem Brenner.