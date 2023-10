Musical "Wicked" feiert 20 Jahre am New Yorker Broadway

Ariana Grande soll in Musical-Verfilmung mitspielen Foto: APA/dpa

D as Erfolgsmusical "Wicked - Die Hexen von Oz" feiert am Montag (30. Oktober) sein 20. Jubiläum am New Yorker Broadway. Rund um das Jubiläum herum seien unter anderem Sondervorstellungen sowie Auftritte unter freiem Himmel geplant, teilten die Veranstalter mit. Zudem soll die Spitze des berühmten Empire State Building zu Ehren des Musicals am Montag grün leuchten.