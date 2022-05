Wieder bei Bewusstsein Vierjähriger in steirischem Schwimmbad reanimiert

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Zog sich unbeobachtet Schwimmflügel aus und sprang ins Wasser Foto: APA/HANS PUNZ

E in Vierjähriger ist am Freitagnachmittag in einem Schwimmbad in Stainach in der Steiermark (Bezirk Liezen) von einem Bademeister reanimiert worden.