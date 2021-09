Es sind nicht die einzigen Kinder, die in der türkis-grünen Periode das Licht der Erde erblickten. Mitte Juli wurde Familienministerin Susanne Raab (ÖVP) Mutter eines Sohns, schon am Drei-Königs-Tag brachte Justizministerin Alma Zadic (Grüne) ihren Sohn zur Welt. In einigen Wochen wird Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) erstmals Vater.