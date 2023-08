Wieder Gewalt gegen Frauen in Wien

Unter anderem soll ein 54-Jähriger in Telefonaten mit seiner zehnjährigen Tochter gesagt haben, dass er die Mutter des Kindes - seine Ex-Lebensgefährtin - umbringen werde. Die Tochter sagte dies der 37-jährigen Mutter, die die Polizei rief. Der 54-Jährige wurde daraufhin festgenommen, als er gerade zur Arbeitsstelle der Frau wollte.

Der Mann war bei seiner Vernehmung geständig, berichtete Polizeisprecherin Barbara Gass. Der österreichische Staatsbürger wird über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt gebracht.

Bereits in der Nacht auf Donnerstag hatte eine 34-Jährige in Wien-Brigittenau den Polizeinotruf alarmiert, da sie zuvor von ihrem 42 Jahre alten Mann geschlagen worden sein soll. Die Frau wurde von den Beamten im Stiegenhaus angetroffen, der Mann in der Wohnung. Die 34-Jährige gab an, dass ihr Mann seit mehreren Jahren gewalttätig ihr gegenüber sei, sie mehrmals mit dem Umbringen bedroht und sie einmal vergewaltigt hätte. Der Rumäne bestritt alle Vorwürfe und wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien auf freiem Fuß angezeigt. Gegen ihn wurden ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.

Am späten Abend rückten Beamte des Stadtpolizeikommandos Donaustadt aus, da eine Frau auf einem Balkon um Hilfe schrie. In der Wohnung waren die 47-Jährige und ihr 53-jähriger Lebensgefährte. Die Frau berichtete, dass der Mann sie im Zuge einer Auseinandersetzung mit dem Umbringen bedroht und gewürgt haben soll. Der Mann gab an, dass die Frau ihn grundlos attackiert hätte, wodurch dieser im Bereich der Brust verletzt wurde. Der 53-jährige Slowake wurde vorläufig festgenommen. Außerdem erhielt er ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot auferlegt. Ein Alkovortest bei der 47-Jährigen ergab einen Wert von 1,16 Promille, ein Test mit dem 53-Jährigen 0,06 Promille. Beide werden wegen des Verdachts der Körperverletzung, der Mann zudem noch aufgrund der gefährlichen Drohung angezeigt, erläuterte Pressesprecherin Gass.

Der Polizei betonte neuerlich, Ansprechpartner für Personen zu sein, die Gewalt wahrnehmen oder selbst Opfer von Gewalt sind. Der Polizei-Notruf ist unter der Nummer 133 jederzeit erreichbar. Die Kriminalprävention des Landeskriminalamt Wiens bietet darüber hinaus persönliche Beratungen unter der Hotline 0800-216346 an. Weitere Ansprechpartner sind die Frauenhelpline unter 0800-222555, die Wiener Interventionsstelle/Gewaltschutzzentrum unter 0800-700217, der Opfer-Notruf unter 0800-112112 und der Notruf des Vereins der Wiener Frauenhäuser mit der Nummer 057722.