Als der Portier des Rathauses in der Früh die Fahne aufzog, kamen die jungen Männer vorbei und flegelten ihn an. Nachdem der Stadtmitarbeiter wieder ins Gebäude gegangen war, rissen sie die Flagge herunter. Da die Polizei nach zwei ähnlichen Vorfällen in der jüngsten Vergangenheit bereits verstärkt patrouillierte, waren sie rasch geschnappt. Sie gaben an, es sei ihnen nicht recht, dass die Flagge vor dem Rathaus aufgehängt werde.