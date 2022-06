Wiederaufbaufond EU-Staaten genehmigen Auszahlung von Corona-Hilfen an Polen

Von der Leyen war Anfang Juni in Warschau Foto: APA/AFP

D ie EU-Staaten haben unter Auflagen die Auszahlung der Mittel aus dem milliardenschweren Corona-Wiederaufbaufonds an Polen genehmigt. Die EU-Finanzminister stimmten am Freitag bei einem Treffen in Brüssel für einen entsprechenden Vorschlag der EU-Kommission. Die Regierung in Warschau sei "sehr wichtige Verpflichtungen zur Unabhängigkeit der Justiz" eingegangen, sagte EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni. Diese müssten nun "vor jeder Zahlung" eingehalten werden.