17-Jähriger starb bei Motorradunfall in Tiefgarage .

Ein 17-Jähriger ist am Montagabend bei einem Unfall mit einem Motorrad in einer Tiefgarage in Wien-Brigittenau ums Leben gekommen. Der Jugendliche hatte sich das Bike neu gekauft, es aber noch nicht angemeldet, berichtete die Polizei am Dienstag.