30-Jähriger nach Messerattacke in Lebensgefahr .

Bei einer Messerattacke in Wien-Brigittenau hat ein 30-jähriger Mann in der Nacht auf Freitag lebensgefährliche Verletzungen davongetragen. Zwischen dem Opfer und einem 37-Jährigen hatte sich gegen 23.30 Uhr unweit des Lorenz-Böhler-Krankenhauses in einer Wohnung ein Streit entsponnen, sagte Polizeisprecher Marco Jammer der APA. Worum es dabei ging, war zunächst unklar.