32-Jähriger wollte sich selbst anzünden .

Ein 32-jähriger Iraner hat sich am Mittwoch in einer Asylunterkunft in Wien-Ottakring mit Benzin übergossen und wollte sich offenbar selbst anzünden. Nur durch den Einsatz von Körperkraft konnten Polizisten den Mann davon abhalten. Auslöser war offenbar ein Streit um nicht ausbezahltes Taschengeld, berichtete die Polizei.