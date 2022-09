Affenpocken-Impftermine in Wien sofort vergeben

Werbung

Die Termine erstrecken sich über einen Zeitraum von vier Wochen - also 18 Injektionen pro Tag. Es seien deshalb nur 18 Termine, weil die "Impfungen mit besonders ausführlichen Aufklärungsgesprächen zum individuellen Risikoprofil einhergehen", hieß es aus dem Büro des Gesundheitsstadtrats. In den vier Wochen darauf folgen die Zweitimpfungen - das ist auch der empfohlene Mindestabstand zwischen den beiden Injektionen. Weitere Termine sollen für vorbeugende Impfungen freigeschaltet werden, sobald neue Lieferungen des Impfstoffes in Österreich eintreffen.