Alkolenker kracht in Polizei-Straßensperre in Favoriten .

Ein alkoholisierter 25-Jähriger ist am späten Sonntagabend mit seinem Pkw auf der Neilreichstraße in Wien-Favoriten in ein Polizeiauto gekracht, das die Straße absperren sollte, um den Lenker aufzuhalten. Durch den starken Aufprall wurden drei Beamte verletzt und zwei parkende Autos beschädigt, wie die Polizei am Montag mitteilte.