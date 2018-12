Trotz leichter Steigerung betonte das Unternehmen, dass die Wiener im internationalen Vergleich zu den ehrlichsten Fahrgästen gehören. So betrage die Schwarzfahrerquote beispielsweise in Berlin rund drei Prozent, in Hamburg 4,5 Prozent und in Paris gar fünf Prozent.

Wer in den Bundeshauptstadt von einem der gut 100 Kontrollore, die täglich im Netz unterwegs sind, ohne Ticket erwischt wird, muss 105 Euro Strafe zahlen. Wird die Pönale nicht sofort beglichen, fallen zuerst 115 Euro, später sogar 145 Euro an.