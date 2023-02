Wien Auch Opernball-Demo feiert am Donnerstag Comeback

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

"Eat the Rich": Motto der Opernball-Demo 2017 - und auch 2023 Foto: APA/HERBERT P. OCZERET

N icht nur der Opernball feiert am Donnerstagabend nach zwei Jahren Corona-bedingter Pause ein Comeback, sondern auch die in früheren Jahren berühmt-berüchtigte Opernball-Demo. Die Kommunistische Jugend Österreichs (KJÖ) ruft zu einem Protestzug auf, der ab 19.00 Uhr am Keplerplatz in Favoriten starten und bis zur Oper führen soll. Das Motto ist ebenfalls wohlbekannt: Marschiert wird unter dem Motto "Eat the Rich" gegen soziale Ungerechtigkeit.