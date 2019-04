Badesaison in Freibädern startet am 2. Mai .

Am kommenden Donnerstag, also am 2. Mai, beginnt die Badesaison in Wiens Freibädern. Bis 15. September stehen Besuchern 28 Standorte zur Verfügung. Die Saisonvorschau fand am Montag noch bei - zumindest für einen Sprung ins Wasser - eher ungeeignetem Wetter statt.