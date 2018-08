Beide ÖVV-Damenteams mit Auftaktniederlagen .

Die ÖVV-Damen sind mit Niederlagen in das Wiener Beach-Volleyball-Major gestartet. Katharina Schützenhöfer/Lena Plesiutschnig unterlagen am Mittwoch den Lettinnen Tina Graudina/Anastasija Kravcenoka 0:2 (-16,-18), Plesiutschnig verletzte sich dabei am linken Knöchel. Nadine Strauss/Franziska Friedl verloren gegen die topgesetzten Kanadierinnen Sarah Pavan/Melissa Humana-Paredes 0:2 (-17,-11 ).