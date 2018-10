"Bestattungskonfigurator": Begräbnis-Bausätze online .

Ein Begräbnis zu organisieren ist mitunter eine komplizierte Sache. Die Bandbreite an Möglichkeiten ist heutzutage kaum überschaubar. Um Hinterbliebenen zu unterstützen, hat die Bestattung Wien nun einen "Bestattungskonfigurator" entwickelt. Er geht am 1. November, also zu Allerheiligen, online und soll Betroffenen helfen, in wenigen Schritten die Beisetzung samt anfallender Kosten zu planen.