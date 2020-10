Briefwahl am Postweg bis Sonntag 9 Uhr möglich .

Angesichts der Corona-Pandemie setzt die Stadt Wien bei der heurigen Gemeinderatswahl besonders auf die Briefwahl. Die Möglichkeiten für die Stimmabgabe außerhalb des Wahllokals wurden noch ausgeweitet: Die (ausgefüllten und unterschriebenen) Wahlkarten können sogar bis Sonntag 9 Uhr in die Briefkästen geworfen werden - weil es am Samstag und Sonntag Sonderentleerungen gibt. Damit landen auch die Wahlkarten auch am Postweg noch zeitgerecht bei der Bezirkswahlbehörde.