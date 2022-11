Wien Chorherr-Prozess mit Debatte über Beisitzer fortgesetzt

Chorherr wird unter anderem Bestechlickeit vorgeworfen Foto: APA/ROLAND SCHLAGER

D er Prozess gegen den ehemaligen Grün-Politiker Christoph Chorherr sowie weitere neun Angeklagte ist am Freitag am Wiener Landesgericht fortgesetzt worden. Zum Auftakt stand ein - schließlich zurückgewiesener - Ablehnungs-Antrag gegen den beisitzenden Richter am Programm. Anwälte hatten Zweifel an seiner Unbefangenheit geäußert.