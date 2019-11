Christian Lacroix kreiert die Opernball-Tiara .

Die Tiara der Debütantinnen am Wiener Opernball am 20. Februar hat der französische Designer Christian Lacroix entworfen. Da der rote Faden für den Ball dieses Mal die Figur der "Königin der Nacht" aus Mozarts "Zauberflöte" ist, bat Organisatorin Maria Großbauer den Designer, "diese dramatische Opernfigur aufzugreifen", sagte sie bei einer Pressekonferenz am Donnerstag in Wien.