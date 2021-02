Corona-Demos neuerlich untersagt .

Die Wiener Polizei hat fast alle der für das Wochenende in Wien angemeldeten Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung untersagt. Unter anderem war eine Kundgebung am Karlsplatz für bis zu 2.000 Personen angemeldet. Auch am Heldenplatz war eine Veranstaltung angekündigt, das mit bist zu 1.500 Menschen. Zudem wollten Demonstranten auf der Ringstraße marschieren.